Derfor ville de uheldige kunder få annulleret deres ordrer og pengene tilbage, fortæller Bent Svarrer.



- Men det værste er, at kunderne jo hellere vil have træpillerne. Derfor bliver de vrede og kan ikke forstå, at de ikke får deres varer, når bestillingerne gik igennem. Det er svært at forklare, når folk er desperate. Jeg har sågar haft grædende kunder i telefonen, siger han til JydskeVestkysten.