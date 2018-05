Træt af tørke? Så er den her vejrudsigt til dig

Frustrerede haveejere og landmænd kan glæde sig over vejrudsigten for weekenden. Der er nemlig langt om længe udsigt til lidt regn.

Selvom fredag sandsynligvis bliver årets 12. sommerdag, er der vejrændringer på vej hen over weekenden.

- Vi er vågnet op til endnu en smuk dag med fuld sol, der nærmest blænder i øjnene. Som det ser ud nu, vil der flere steder i landet komme temperaturer omkring de 25 grader, som er den meteorologiske grænse til sommer, siger Mette Wagner, vagthavende ved DMI til Ritzau.

Læs også Det skal du gøre ved din have i tørken

Fredag eftermiddag er der dog risiko for, at højtliggende tynde skyer kan sætte en dæmper for solaktiviteten.

Og så ændrer vejret sig resten af weekenden.

Lørdag og søndag eftermiddag er der nemlig risiko for regn- og tordenbyger samt skyer, der vil dække for solen.

Begge dage vil der være mulighed (eller risiko) for regn- og tordenbyger. Nogle steder kraftigere end andre - men der er ikke tale om heldagsregn, så tørken forsvinder ikke med et slag.