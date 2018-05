Tre skarpe til løbsleder af Royal Run: Vi kan alle være stolte

Stort set alt klappede, da mere end 6.600 løb sammen med kronprins Frederik, fortæller løbslederen.

Løbsleder Carsten Fruergaard, der stod i spidsen for afviklingen af Royal Run i Esbjerg mandag, er både træt og glad dagen derpå.

Eneste mislyd ved løbet skabte kombinationen af sommervarme og mange debuterende løbere, hvorfor nogle få fik væskeproblemer, og et par deltagere måtte sendes på sygehuset med tegn på dehydrering.

TV SYD har bedt ham gøre status over dagen. Se hans svar herunder.

Hvad er dit overordnede indtryk af afviklingen?

- Det blev en rigtig god dag med skønt vejr og mange glade mennesker, der fik god motion og oplevede fællesskabet.

Hvad var den største overraskelse for dig?

- Det var, hvor stor betydning kendisfaktoren har. Kronprins Frederik selv var dejlig nem at arbejde samnmen med i går i Esbjerg - men der er rigtig mange ting, der skal være fuldstændig styr på, når der er en kongelig løber med i feltet.

- Ville du gøre noget anderledes, hvis du skulle stå i spidsen for et lignende arrangement?

- Nej, egentlig ikke - bortset fra at gøre tydelig opmærksom på, hvor vigtigt det er at drikke væske inden løbet. Dehydrering opstår, når man ikke har drukket nok væske, inden man stiller op til starten. Det ved de fleste aktive motionister godt - men hvis vi skal lave et lignende arrangement, skal vi nok gøre mere tydeligt opmærksom på det i indbydelsen.

- Heldigvis kom kun ganske få af de 6.600 deltagere i problemer, som samaritterne hurtigt kunne klare eller sende videre. Vores mange frivillige hjælpere havde godt styr på arrangementet, som jeg synes, at både Esbjerg og vi alle sammen kan være både stolte over og tilfredse med.