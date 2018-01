Trætte brandmænd skal afløses hurtigere

Beredskabet vil have bedre overblik, hvis der igen sker en stor ulykke som storbranden i Fredericia.

Ingen kom til skade ved storbranden i februar 2016 på Fredericia Havn. Alligevel vil TrekantBrand gerne lære noget af ulykken med de væltede siloer og udslip af gødning.

- Brandmænd kan holde til rigtigt meget, men de bliver altså trætte, når de har været i indsats i mange timer. Så vi skal blive bedre til at sørge for, at de bliver afløst, for eksempel ved storbrande. De skal hjem at hvile sig, og så kan de være klar igen på et senere tidspunkt, siger Søren Ipsen, som er vicedirektør i TrekantBrand, til TV SYD.

Op i helikopteren

Derfor er der behov for en mere overordnet ledelse ved store ulykker.

- Vi har en lokal ledelse ude på skadestedet. Men fremover vil vi også have en overordnet stab sammen med politiet og andre aktører. Den skal kigge på hændelsen fra et helikopterperspektiv, og som skal prøve at planlægge nogle dage frem. Dem, som står og kæmper med en stor ulykke, tænker jo på, hvad der skal gøres her og nu, siger Søren Ipsen.

Manglede en plan

Der var ingen beredskabsplan for Dan Gødning, fordi den ikke blev betragtet som en særligt risikabel virksomhed. Derfor manglede brandfolkene viden om, hvad der var i tankene, og hvem de kunne kontakte i virksomheden.

- Vi må vente og se, om der kommer nye tanke op på grunden. Så vil vi i hvert fald blive involveret noget mere, det er jeg sikker på. Det er godt at have nogle planer i skuffen, så man er forberedt på, hvad man skal kunne tackle ved en udrykning, siger Søren Ipsen.

