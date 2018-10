Trafikken glider langsomt forbi Kolding mandag morgen

Mandag morgen afvikles trafikken på motorvej E45 omkring Kolding langsomt i nordgående retning på grund af indsnævring af kørebaner i forbindelse med opsætning af støjskærme.

For at skabe plads til arbejde med opsætningen af støjskærme er motorvej E45 indsnævret på en 1.400 meter lang strækning i nordgående retning ved Bramdrupdam.

Frem til den 21. december vil der være tre smalle kørespor forbi arbejdsstedet. Vognbane to og tre vil have en bredde-restriktion på to meter, hvilket betyder, at brede køretøjer skal holde sig i det yderste højre spor.

Vejdirektoratet har på forhånd advaret om op til 25 minutters forsinkelser i morgenmyldretien den første tid med den nye opstribning. Så store forsinkelser har der ikke været mandag morgen - men det tager nogle minutter ekstra at passere Kolding.

- Vi har ikke registreret uheld på strækningen - og det er vores indtryk, at trafikken glider stille og roligt forbi arbejdsstedet ved Bramdrupdam, siger vagtchef Jesper Brian Jensen, Sydøstjyllands Politi, til TV SYD.

Efter planen lægges motorvejen tilbage til almindelig sporbredde den 21. december, så motorvejen er klar inden juletrafikken sætter ind.