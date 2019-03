Trafikplan skyder en Als-Fyn bro ud i uvis fremtid

Regeringens nye plan for trafikinvesteringer afslører, at Venstres ordfører har sagt mere, end han kunne stå inde for.

Selv om Venstres trafikordfører Kristian Pihl Lorentzen i august 2018 stod i Sønderborg og sagde, at det ville være naturligt at få lavet en statslig forundersøgelse af en mulig broforbindelse mellem Als og Fyn, så står der ikke et ord om broen i den plan om trafikinvesteringer for 112,7 mia. kr., som regeringen og Dansk Folkeparti onsdag formiddag præsenterede.

Med undtagelse af en ny hærvejsmotorvej fra Haderslev og nordpå til Give er Sønderjylland den eneste landsdel, som parterne ikke har planer om at bruge nogle af de mange milliarder på. Skuffende - Det er skuffende, at Sønderjylland decideret skiller sig ud. Havde de haft en forundersøgelse af broen med, ville sønderjyderne måske også kunne se sig selv i planen, men her er intet, siger socialdemokraternes sønderjyske finansordfører, Benny Engelbrecht, Adsbøl. Der er andre end Venstre, der bestemmer. Kristian Pihl Lorentzen, trafikordfører, Venstre - Der er andre end Venstre, der bestemmer, siger Kristian Pihl Lorentzen onsdag, når TV SYD spørger ham, hvorfor vi ikke kan finde det i den nye trafikplan, som han sagde i august 2018 i Sønderborg. En rigtig god vision Dengang havde Venstre inviteret sig selv til Sønderborg, hvor Pihl Lorentzen debatterede en Als-Fyn bro med borgmester Erik Lauritzen, (A), Ellen Trane Nørby, (V), og Jørgen Mads Clausen, Danfoss. Dengang sagde han til JydskeVestkysten, at broen er en rigtig god vision.

- Med det grundige forarbejde, der er lavet hernede, mener jeg, det næste naturlige skridt er at få lavet en statslig forundersøgelse, sagde han. Trafikaftalen er indgået mellem Dansk Folkeparti og regeringen, som er Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti. En ny motorvej fra Haderslev og nordpå er de eneste trafikinvesteringer i Sønderjylland, som er med i den nye plan.