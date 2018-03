Tragedie: Fader dræbte to børn og sig selv

Politiets efterforskning konkluderer, at faderen dræbte sine to børn og derefter begik selvmord.

Det var en tragedie, der mandag aften lå bag tre dødsfald i en bolig på Frydsvej i Kolding. En 35-årig far og hans to børn, en pige på tre år og en dreng på fem år, blev fundet døde i boligen, som tilhørte faderen.

Politiet oplyser tirsdag eftermiddag på Twitter, at de på baggrund af efterforskningen konkluderer, at faderen har dræbt de to børn og derefter begået selvmord.

Omstændighederne gør, at politiet ikke har flere oplysninger i sagen.