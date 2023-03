27-årig fik en ide og finansierer nu udviklingen af lille samfund

Man skal have tid og lyst til at udvikle sin traktor, hvis man vil være god til traktortræk, og så skal man være villig til at ofre penge på den, fortæller Mathias Larsen, som selv har betalt 70.000 kroner for en brændstofpumpe til sin egen traktor.

For at vinde jydernes respekt er det dog ikke nok at kunne trække det tungeste læs. Traktoren skal også gerne kunne både ryge og larme fra udstødningen, understreger han.