Trane fisker stemmer i Flensborg

Løkkes ideer om en SV-regering var et hedt emne, da sundhedsministeren mødte vælgere i Flensborg.

"Hvad er nu det, stiller du også op hernede?"

Store Bededag fik danskere på shopping i Flensborg en overraskelse, da de mødte sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) på gådaden.

I udlandet er der nemlig ingen Store Bededag. Så hun krydsede grænsen til Tyskland for at møde vælgerne dér.

- Der er altid mange danskere i Flensborg på bededag, hvor mange har fri, og butikkerne i Danmark holder lukket. Derfor fik jeg den idé at tage til Flensborg, og det har været en meget positiv oplevelse, siger Ellen Trane Nørby til TV SYD.

SV-regering er hedt emne

Ministeren fortæller, at der blandt mange valgemner blev talt om en kommende SV-regering. Den mulighed lancerede statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) ved en bogudgivelse i går.

"Kunne I ikke samarbejde noget mere", har mange spurgt mig Ellen Trane Nørny (V), sundhedsminister og folketingskandidat

- Folk er overvejende positive. "Kunne I ikke samarbejde noget mere", har mange spurgt mig, siger Ellen Trane Nørby.

- Venstres næstformand Kristian Jensen støtter ikke Løkkes idé om en SV-regering. Hvad mener du?

- Jeg ser ikke den uenighed, du prøver at skabe. Men vi kunne desværre høre, at Mette Frederiksen (S) ikke tog imod den udstrakte hånd til at samarbejde. Sådan har det desværre også været i de seneste fire år, hvor Socialdemokraterne ikke har taget ansvar, men har haft fokus på magten, siger Ellen Trane Nørby.

- Men hvis S er så uansvarlige, hvorfor vil I så danne regering med dem?

- Vores første prioritet er at få en ny borgerlig-liberal regering. Men vi vil gerne forhindre fløjene i dansk politik at få større indflydelse, end deres størrelse berettiger dem til. Derfor lægger vi op til et bredere samarbejde henover midten, siger Ellen Trane Nørby.

Løkke-kage til vælgerne

Hun havde fødselsdagskage med til de potentielle vælgere i Flensborgs gågade. Fredag er det nemlig præcis 10 år siden, Lars Løkke Rasmussen overtog formandsposten i Venstre efter Anders Fogh Rasmussen. Det markerer andre Venstre-kandidater i hele Danmark.