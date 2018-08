Travl Open by night-nat for politiet

Der har været Open by Night i Kolding i nat - første dag i Trekantens Festuge der - og det har givet travlhed hos politiet, der skal håndtere dem, der ikke kan håndtere sig selv.

- Vi har haft noget mere at lave end vi plejer, siger vagtchef Morten Marnow til TV SYD.

Det må man sige. Op mod 20 sigtelser er det blevet til. De fleste for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen, men to er mere alvorlige, en bliver sigtet for at have modsat sig anholdelse og en anden for at have truet en betjent verbalt.

Op mod femten har måttet tilbringe natten i politiets varetægt, men de bliver løsladt op ad dagen i dag.