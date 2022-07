Efter aflysning i Esbjerg - nu knokler speedwaycenter 12 timer i døgnet for at blive klar til VM

Ferien pludselig afbrudt

Men inden de når så langt som at afholde selve løbet, så er der en masse forberedelser, der skal være styr på, og her har firmaet bag Vojens Speedway Center, Speed1Way, været nødt til at hente flere medarbejdere tilbage fra ferie for at hjælpe til.

- Lige nu er vi 18 personer, der går og arbejder med forberedelserne til arrangementet. Vi starter klokken syv om morgenen og vi går først hjem igen klokken syv om aftenen, siger Helge Frimodt Pedersen til TV SYD.

Forberedelserne til et internationalt speedwayevent er ikke ligefrem i småtings-afdelingen. Blandt andet fortæller Helge Frimodt Pedersen, at de har været nødt til at grave kabler ned under banen, for at Discovery, der har tv-rettighederne til eventet, kan få strøm nok til deres udstyr.