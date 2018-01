Travle virksomheder mangler smedelærlinge

Uden lærlinge mister virksomhederne omsætning.

- Vi graver vores egen grav, hvis vi ikke uddanner nogle smede.

Sådan siger direktøren Thomas Hays Thøgersen, som ejer Sydjydsk Autofjederfabrik i Kolding. Han er frustreret over, at det er så svært at få unge til at blive smede.

Vi graver vores egen grav, hvis vi ikke uddanner nogle smede. Thomas Hays Thøgersen, indehaver Sydjydsk Autofjederfabrik, Kolding

- Vi har haft held med at finde nogle enkelte gennem årene, men i dag har vi kun én lærling under uddannelse. Og vi vil egentlig meget gerne have to mere, meget hurtigt. Det koster omsætning, hvis vi ikke har arbejdskraft nok, siger direktøren.

Danmark har brug for produktion

Dermed er han i samme situation som mange andre virksomhedsejere. Trods navnet fremstiller Sydjydsk Autofjederfabrik primært gelændere og rækværker, og der er rigeligt at se til.

Uden lærlinge må vi jo finde nogle folk, vi selv må lære op. Det vil sige ufaglært arbejdskraft. Det kan være udenlandsk arbejdskraft, og vi har også haft tyske og polske smede ansat her. Thomas Hays Thøgersen, indehaver Sydjydsk Autofjederfabrik, Kolding

- Uden lærlinge må vi jo finde nogle folk, vi selv må lære op. Det vil sige ufaglært arbejdskraft. Det kan være udenlandsk arbejdskraft, og vi har også haft tyske og polske smede ansat her, siger Thomas Hays Thøgersen.

Men han vil helst have lærlinge, også med henblik på fremtiden.

- Historisk har vi altid haft smede, og det forventer vi også fremover. Jeg tror endda, politikerne i de seneste år har fundet ud af, at vi skal have produktion til Danmark for at kunne overleve. Så der bliver jo behov fortsat for de her folk, siger Thomas Hays Thøgersen.

Læs også Esben skal sælge smedefaget til de unge

Mangler fejedrenge

Han mener, at flere unge ville blive smede, hvis de havde kendskab til faget

- I gamle dage var det jo noget med, at man tog helt unge drenge ind efter skoletid og havde dem som fejedrenge eller arbejdsdrenge. Så fik de snust til faget og kom måske senere i lære som smede. Men tiderne er skiftet, så vi i højere grad skal gøre reklame for faget, siger Thomas Hays Thøgersen.

Så hvad skal man sige til de unge?

- At vi laver et produkt med hænderne. Vi udfører et stykke arbejde, man kan se resultatet af. Vi laver et produkt her, som man med tilfredshed kan sige: "Det her har jeg været med til at udføre. Det giver en stor tilfredsstillelse", siger direktøren.

Læs også Se listen: 36 uddannelser har næsten jobgaranti