Travlhed i Esbjerg: 226 visitationer

Visitationszonen i Esbjerg har eksisteret i 24 dage, hvor politiet har foretaget 226 visitationer. Det er ca. 10 om dagen i snit.

- Indtil videre har vi foretaget visitationer godt 200 gange og fundet knive og andre våben, som vi på den måde har taget ud af omløb, siger Jens Langdal, efterforskningsleder og fungerende politiinspektør, Syd- og Sønderjyllands Politi, til TV SYD.

Den 17. august var der et skyderi på hjørnet af Hermodsvej og Jagtvej i Esbjerg. Det førte til, at politiet indførte visitationszone i det meste af Esbjerg. Det giver ordensmagten mandat til at foretage visiteringer af personer og køretøjer uden mistanke. Årsagen er en række opgør mellem to grupperinger fra henholdsvis Kvaglundparken og Stengårdsvej-området, som ifølge politiets opfattelse konkurrerende bander.

15 fængslede

Ifølge politiet er der tale om to grupperinger af mænd i 20-års alderen - den ene gruppe kommer fra Kvaglund og den anden fra Stengårdsvej-området.

- Jeg tror helt sikkert, at narkomarkedet i Esbjerg er en del af kampen om den kriminelle dominans i området, siger Jens Langdal, der forklarer, at sammenstødene har stået på det seneste års tid.

Politiet har altså øje på de to grupperingers gøren og laden, og lige nu er der omkring 15 fængslede fra bandemiljøet i Esbjerg.

- Vi varetægtsfængslede tre i den ene gruppering for distribution af kokain i større omfang og varetægtsfængslede i den anden for distribution af hash, siger Jens Langdal.

Ud af de for tiden 15 fængslede/varetægtsfængslede personer, er syv er dømt:

To er idømt fire år og seks måneders fængsel samt udvisning af landet for bestandigt

Én er idømt to års fængsel

Én er frikendt, men sagen er anket

Én er idømt seks måneders fængsel og betinget udvisning

Én er idømt seks måneders fængsel og løsladt efter dom

Én er idømt ni måneders fængsel og løsladt efter dom

Tryghed trods uro

Selvom stort set hele Esbjerg by i øjeblikket er en visitationszone, har den almindelige borgere ikke noget at frygte, lyder det fra politiinspektøren. Heller ikke selvom grupperingerne har skudt, stukket hinanden ned og ofte er endt i spontane sammenstød.

- Ingen udenforstående borgere har været en del af det her endnu. Vi gør alt, vi kan for, at komme det her til livs. Vi kører ekstra tryghedsskabende patruljer, vi efterforsker massivt, og vi snakker med kommune og andre samarbejdspartnere om den forebyggende del. Så vi gør rigtig, rigtig meget, fortæller han.

Hvis en visitationszone er en succes i denne situation, hvorfor ser man det så ikke oftere?

- Det skal jo holdes op mod det ret store indgreb, det også er. Når vi opretter en visitationszone, så kan vi jo i princippet visitere samtlige borgere inden for den her visitationszone. Det er der en stor diskussion om, med rette. Men man skal huske, at politiet altid foretager et politifagligt skøn, når vi foretager de visitationer her, forklarer Jens Langdal.

Den midlertidige visitationszone gælder indtil på mandag den 17. september. Politiet har endnu ikke taget stilling til, om den skal forlænges.

Visitationszonen i Esbjerg dækker store dele af byen og alle punkterne på kortet viser, hvor der har været for eksempel slagsmål eller skyderi i området det seneste års tid: