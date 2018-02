Tre 17-årige i slagsmål på asylcenter

Tre 17-årige kom fredag formiddag op at slås på AsylSyd Center Hviding. De blev alle anholdt. Nu er to sigtet for vold og en tredje for trusler på livet. Foto: Claes Adel, TV SYD

Tre 17-årige asylansøgere kom fredag formiddag i slagsmål på asylcenter ved Ribe. Nu er to af dem sigtet for vold og en tredje for trusler på livet.