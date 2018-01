Tre-årig dreng fundet alene på gaden ved børnehave

Tre-årig dreng blev fundet alene på gaden ved børnehave i Vejen, men er nu genforenet med sin mor.

En tre-årig dreng fra Vejen er nu genforenet med sin mor. Men i en halv time onsdag formiddag var han vandret bort fra hjemmet.

- Han blev fundet af en snarrådig voksen ved Vorupparkens Børnehave, som ringede til os, fortæller Nikolaj Hølmkjær, vagtchef ved Syd- og Sønderjyllands Politi, til TV SYD.

En halv time senere kl. 10.55 meldte moderen sig ved børnehaven på Askevej, der ligger 150 meter fra hjemmet, hvor drengen opholdt sig.

Her blev hun genforenet med sin søn, der blev opdaget af en tilfældigt forbipasserende kvinde. Hun undrede sig over, at han vandrede alene rundt ude på fortovet ved institutionen, og afleverede ham i institionen i troen på, at han stammede derfra.

Den tre-årige dreng kunne selv fortælle sit navn og sin alder til politiet, der efterlyste ham på Twitter.

Drengen er i god behold og ventede på en af sine forældre i børnehaven.

VEJEN: Det er nu lykkedes at finde moderen til den 3årige dreng, som vi tidligere har fremlyst. Både drengen og moderen er ved godt mod. Tak for jeres henvendelser #politidk — Sydjyllands Politi (@SjylPoliti) January 24, 2018