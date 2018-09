Tre lokale aviser udkommer nu alle årets dage

I morgen søndag leverer Vejle Amts Folkeblad, Horsens Folkeblad og Fredericia Dagblad det første eksemplar af en ny søndagsavis

Vejle Amts Folkeblad, Horsens Folkeblad og Fredericia Dagblad bliver en del af den største satsning på lokaljournalistik i Danmark i årtier, når budene leverer det første eksemplar af en ny søndagsavis til abonnenterne i morgen søndag.

- Vi synes, at søndag er ugens bedste avisdag. Det er den dag, man rigtig har tid til at fordybe sig i en avis, og vi har savnet at have et produkt til vores læsere, fortæller Mogens G. Madsen, chefredaktør ved Vejle Amts Folkeblad.

Det er Danmarkshistorie, at Jysk Fynske medier tør tage det her skridt. Mogens G. Madsen, chefredaktør ved Vejle Amts Folkeblad.

Søndagsavisen udkommer på endnu seks af Jysk Fynske Mediers dagblade, nemlig på Dagbladet Ringkøbing-Skjern, Dagbladet Holstebro, Dagbladet Struer, Folkebladet Lemvig, Viborg Stifts Folkeblad og Randers Amtsavis. Faktisk er det ikke kun om søndagen, men samtlige 365 dage om året, at avisen vil udkomme.

- Det er Danmarkshistorie, at Jysk Fynske medier tør tage det her skridt. Man plejer at sige, at markedet for printaviser er presset, så derfor er det exceptionelt, at koncernen satser på, at printaviser har en fremtid, siger Mogens G. Madsen.

Vejle Amts Folkeblad vil i fremtiden udkomme 60 gange mere årligt. Foto: Jacob Schjødt, TV SYD

Papiraviserne er ikke døde

Hos Jysk Fynske Medier begrunder de satsningen med, at deres lokale papiraviser er sat i verden for at styrke demokratiet og sammenhængskraften i alle deres lokalområder med stærk journalistik.

- Mange har travlt med at dømme papiraviserne døde, men vi tror på dem i mange år endnu. Og vi er publicister. Derfor er vi glade for nu at kunne gøre det hver eneste dag året rundt på alle vores aviser, siger Jesper Rosener, administrerende direktør hos Jysk Fynske Medier i en pressemeddelelse.

Det er ikke sådan noget, man bare gør, men nu har vi en god platform at stå på, hvor vi kan hjælpe hinanden. Mogens G. Madsen, chefredaktør ved Vejle Amts Folkeblad.

De nye søndagsaviser er grundigt forberedt, og det er en ambition, at de kommer til at adskille sig fra ugens øvrige aviser. Med søndagsavisen vil også være et nyt tillæg, Magasinet Søndag, som byder på lystlæsning og inspiration til have, bolig, mad, parforhold og meget mere.

Fra på søndag udvider Jysk Fynske Medier desuden avisen Danmark, der udkommer med alle koncernens dagblade til flere end 400.000 læsere, med otte sider hver dag. De ekstra sider vil blandt andet blive brugt til en markant stigning af dækningen af erhvervslivet i Jylland og på Fyn.

Mogens G. Madsen, chefredaktør ved Vejle Amts Folkeblad, fortæller, at de før har haft søndagsavisen i tankerne. Foto: Jacob Schjødt, TV SYD

Det kræver mod

Hos Vejle Amts Folkeblad har de før haft søndagsavisen i tankerne. Efter at være blevet en del af Jysk Fynske Medier har de endelig modet til også at udkomme om søndagen.

- Det er ikke sådan noget, man bare gør, men nu har vi en god platform at stå på, hvor vi kan hjælpe hinanden, og hvor den fælles sektion virkelig kan få et oplæg, der vil kunne give konkurrence til de øvrige søndagsaviser, forklarer Mogens G. Madsen.

For Vejle Amts Folkeblad betyder søndagsavisen, at avisen vil udkomme 60 gange mere på et år, end den har gjort tidligere. Derfor er også flere journalister blevet ansat, for det er vigtigt, at avisen fortsætter med at leve op til abonnenternes forventinger, siger Mogens G. Madsen.

- Vi skal stadig kunne levere et produkt, der lever op til vores opgave - nemlig at være en god, kritisk og opsøgende lokalavis, fortæller Mogens G. Madsen.