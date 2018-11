Tre mænd i fængsel efter grov vold i bandesag

Fængselsdomme til tre mænd fra Stengårdsgrupopen i Esbjerg. Efter afsoning må de ikke opholde sig i den østlige del af byen.

Tre mænd på henholdsvis 17, 19 og 22 år, alle har relation til bandegrupperingen Stengårdsgruppen, blev fredag ved en domsmandsret ved Retten i Esbjerg idømt i alt tre år og tre måneders fængsel. De blev dømt for grov vold og fareforvoldelse, oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi.

De tre mænd blev dømt for den 17. april at kaste en flaske mod en bil, som en mand fra byens anden gruppe, Kvaglundparken, befandt sig i. En bilrude blev knust, hvorefter de tre begik vold mod manden og kørte ham ned bagfra.

Når de tre mænd bliver løsladt, er de også idømt et opholdsforbud, så de i et år efter afsoning ikke må opholde sig i den østlige del af Esbjerg.

Hændelsen fandt sted i krydset Spangsbjerg Møllevej og Degnevej samt i krydset Spangsbjerg Møllevej og Kvaglundvej i Esbjerg i forbindelse med konflikten mellem de to lokale bandegrupperinger ST-gruppen og Kvaglundgruppen.

Overvejer anke

- Vi er tilfredse med, at retten har fulgt anklagemyndighedens påstand om, at opgøret er en del af bandekonflikten mellem de to grupper, hvilket har medført skærpede fængselsstraffe, og at de tre er blevet idømt opholdsforbud. Men da de tiltalte ikke er dømt i fuldt omfang i henhold til anklageskriftet, skal vi nu nærlæse dommen og overveje at indstille til anke hos Statsadvokaten i Viborg, oplyser anklager Tine Krarup Pedersen fra Anklagemyndigheden ved Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.