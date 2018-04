Tre millioner kroner skal hjælpe unge på vej

En ny ordning skal forsøge at sikre, at de unge i Kolding Kommune ikke ender på kontanthjælp. Men kommer i job og bliver selvforsørgende.

- Jeg skal på handelsgymnasiet efter folkeskolen, siger Madena Yusufzai, der går i 8.a på Munkevængets Skole i Kolding.

Mange elever i folkeskolen har en ide om, hvad de kunne tænke sig at lave i fremtiden. Mange andre har slet ingen ide om det.

Selvom man i en alder af 14-15 år ved, hvad man vil, er det ikke altid sikkert, at det går sådan. I Kolding er fem procent af kommunens unge mellem 18 og 25 år på kontanthjælp, og det gør kommunen nu noget ved. Arbejdsmarkedsudvalget i Kolding sætter som det første i landet tre millioner kroner af til talentspejdere, der skal hjælpe unge til at få udviklet deres talenter.

- Det værste, der kan ske for de unge, er, at de dropper ud af uddannelse og sidder på kontanthjælp, hvor de sidder i et stort hul og ikke kan komme op igen, siger viceskoleleder på Munkevængets Skole i Kolding Stine Kirk Jensen.

Det er et samarbejde

Og netop det vil Kolding Kommune undgå ved hjælp af Talentspejderne, der skal samarbejde mellem den unge og familien. Alle danske elever bliver testet for, hvor parate de er til en uddannelse. Men Kolding er ved at designe en udvidet parathedsvurdering, som egentlig er ganske simpel.

- Det, der hjælper for de unge, er at snakke sammen om uddannelse to-og-to med nogen, de kender, siger viceskolelederen.

Målet med Talentspejder-ordningen er, at de unge skal være selvforsørgende. Den er lavet i samarbejde med unge fra blandt andet kommunens 8.- og 9.-klasser.

