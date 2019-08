Region kritiserer TDC: Tre nedbrud er tre for mange

Indenfor de sidste fire måneder har der været tre nedbrud i TDC’s telefonnet som omfatter Region Syddanmark.

D. 12. maj var den gal. Så igen d. 4. juni. Og nu igen igen har Region Syddanmark været ramt af telefonnedbrud henover weekenden.

Tre gange er tre gange for meget. Jane Kragelund, regionsdirektør hos Region Syddanmark

Dermed er det tre gange indenfor bare fire måneder, at Regionen har oplevet massive problemer med at patienter hverken kan ringe til sygehusene eller lægevagten og ligeledes problemer med den interne kommunikation på Sygehusene.

- Tre gange er tre gange for meget. Vi har brug for at være trygge ved vores leverandøer og for vores patienter, siger Jane Kragelund, regionsdirektør hos Region Syddanmark til TV SYD.

TDC beklager fejlen

Det er TDC, der har ansvaret for telefonnettet, som dækker Region Syddanmark. Her beklager man problemet.

- Vi er klar over, at det har været en meget alvorlig situation, og vi har gjort alt hvad vi kunne for at finde fejlen og afhjælpe den så hurtigt som muligt, siger Jesper Oldenburg, underdirektør ved TDC Netværk til TV2 Fyn.

Han peger på, at det dog ikke er den samme fejl, som var skyld i telefonnedbrudet sidst.

- Dette er en ny situation. Denne gang er der tale om en form for defekt i vores udstyr. Og det udstyr har vi koblet fra, så alle opkald går igennem som de skal nu, siger Jesper Oldenburg, underdirektør ved TDC Netværk til TV2 Fyn.

Region Syddanmark: Tilliden til TDC kan genoprettes

Hos Region Syddanmark afventer man nu en forklaring fra TDC på, hvordan problemet kunne opstå. Men tror fortsat på, at tilliden til TDC kan genoprettes.

Burde patienter ikke kunne stole på, at telefonerne virker hos jer?

- Jo, det synes vi da bestemt patienterne burde. Det er rigtig vigtigt for os at telefonnerne virker, og det er også derfor vi er i dialog med TDC om, hvad de kan gøre fremadrettet for, at vi kan være trygge ved den telefonforbindelse vi har.

Så vidt Region Syddanmark er bekendt, har problemerne med telefonforbindelsen ikke haft "alvorlige konsekvenser" for patienter.