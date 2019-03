NY INFRASTRUKTURPLAN Flere nye store projekter i Syd- og Sønderjylland

Regeringen har i dag præsenteret ny infrastrukturplan, der især kommer Syd- og Sønderjylland til gode.

Over 100 milliarder kroner er sat til en ny infrastrukturplan i Danmark, som regeringen netop har præsenteret sammen med Dansk Folkeparti. I planen er præsenteret flere nye projektet i Syd- og Sønderjylland, som skal blive til virkelighed frem mod år 2030.

Her er, hvad infrastrukturplanen indeholder i Syd- og Sønderjylland: E45 mellem Kolding og Vejle bliver udvidet med et ekstra spor i hver retning.

Hærvejsmotorvejen mellem Haderslev, Billund og Give er vedtaget. Her er stadig to mulige linjeføreinger, vest eller øst om Billund.

Udvidelse af E20/E45 ved Kolding. Motorvejen udvides fra 4/6 spor til 6/8 spor.

Udvidelse af hovedvej 11 fra Varde til Korskroen. Helt præcist hvordan rute 11 skal udvides er ved at blive undersøgt og er endnu uvist.

Udvidelse af E45 fra Vejle til Skanderborg S. Motorvejen skal udvides fra fire til seks spor, projektet sættes i gang i 2023.

Med aftalen bliver idéen om en ny bro over Vejle Fjord lagt i graven.

- Tiderne har ændret sig markant, siden der blev talt om en ny bro over Vejle Fjord. Timemodellen kan ikke realiseres. Derfor giver det ingen mening at køre videre med dét projekt,

- Jeg er mega glad for den her aftale. Der er kæmpet hårdt for få droppet en ny bro over Vejlefjord, for det er simpelthen alt for mange penge for at spare tyve minutter, siger Niels Flemming Hansen, kandidat for Det Konservative Folkeparti.

Planen er desuden, at Hærvejsmotorvejen skal lede en del biltrafik uden om trekantområdet. Hærvejsmotorvejen skal gå mellem Haderslev og Give, men den endelige linjeføring er ikke på plads endnu. Motorvejen kan enten gå øst eller vest om Billund, og den østlige linjeføring er umiddelbart vurderet til at være den billigste.

Finansieringen af den store plan sker blandt andet ved, at man udskyder tidspunktet for, hvornår Storebæltsbroen skal være betalt tilbage.

