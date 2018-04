Fredag blev den sidste af tre polske mænd varetægtsfængslet for tyveriet af en sættevogn med varer for 850.000 kroner.

Den sidste af de tre mænd er fredag blevet varetægtsfængslet frem til den 2. maj ved retten i Kolding.

De tre mænd på 42, 51 og 28 år er sigtet for at have stjålet en sættevogn med varer for 850.000 kroner fra en adresse i Padborg natten til den 3. marts

Sættevognen blev efterfølgende fundet af tysk politi i Lübeck samme dag, hvor mændene blev anholdt.