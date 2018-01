Tre polakker hentet i Tyskland og sigtet for røveri

Tre polakker er hentet i Tyskland og fremstillet i et grundlovsforhør. De tre mænd er sigtet for at have truet sig til en tegnebog med et større kontantbeløb.

Anklagemyndigheden ved Syd- og Sønderjyllands Politi har mandag fremstillet tre polske statsborgere ved et grundlovsforhør ved Retten i Sønderborg. De tre mænd er sigtet for overtrædelse af straffelovens paragraf 288, stk. 1, nr. 2 ved vold eller trusler om vold at bringe en stjålen ting i sikkerhed. De sigtede blev under grundlovsforhøret varetægtsfængslet i fire uger. Truede sig til et større beløb

Hændelsen fandt sted den 28. december klokken 22.45 på en landejendom i Skærbæk. De tre polakker brød ind i ejendommen og stjal en tegnebog med et større beløb i kontanter samt tobak. Ejeren opdagede imidlertid tyvene, hvorefter hændelsen udviklede sig til et røverilignende forhold. De tre polakker blev efter hændelsen anholdt i Tyskland med den stjålne pung samt ejerens ID-kort og blev mandag udleveret af tysk politi. De tre sigtede har erkendt at have begået indbrud, men nægter sig skyldige i røveri. Anholdelser i udlandet

I sager, hvor der er tale om indbrud eller tyverier begået i Danmark, og hvor den mistænkte anholdes i udlandet, varetager Syd- og Sønderjyllands Politi opgaven på vegne af dansk politi med hensyn til hjemtagelsen af den mistænkte, den videre efterforskning samt udformning af anklageskrift, inden sagen til sidst kommer for retten. Ind til februar 2011 skulle hver enkelt politikreds selv håndtere denne type sager. Og siden ordningen trådte i kraft, har Syd- og Sønderjyllands Politi foreløbig efterforsket sager mod over 300 personer. Ofte er der tale om organiseret og grænseoverskridende kriminalitet, hvor anholdelsen i mange tilfælde fører til opklaring af en hel serie indbrud med videre, og hvor der typisk er stjålet for store beløb.