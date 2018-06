Sydjyske kommuner i byggeriets top 10

Dansk Byggeri har vurderet, hvor erhvervsvenlige kommunerne er.

Billund er den tredje mest erhvervsvenlige kommune i Danmark. I hvert fald ifølge Dansk Byggeri. Erhvervs- og arbejdsgiverorganisationen måler og vejer hvert år de danske kommuner set fra erhvervslivets vinkel.

Især to andre kommuner fra TV SYD’s område får også ros fra Dansk Byggeri, som på sin nye rangliste placerer Horsens som nummer fem og Aabenraa som nummer ni.

Horsens lå sidste år nummer 23 og er dermed blandt højdespringerne. Lige udenfor top 10 ligger Hedensted Kommune på en 11. plads, hvilket er et hop på 13 pladser.

Lav skat og hurtige byggesager

Frederikssund Kommune er helt i top på listen, der blandt andet bygger på kommunernes skatter, afgifter, udlicitering og ikke mindst hvor længe, firmaer skal vente på en byggetilladelse.

Derimod tages der ikke højde for, om kommunerne er grønne, eller om de har sociale klausuler med i deres licitationer. Og listen er selvfølgelig ikke en eksakt videnskab.

Tænketanken Cevea havde i sin analyse tidligere på året et ganske andet resultat, selv om Billund også hos Cevea er nummer tre i Danmark.

Ros til sydjyske kommuner

Ni ud af 12 syd- og sønderjyske kommuner er i den bedste halvdel. Udover Billund og Aabenraa er det Tønder (nummer 13), Vejen (14), Vejle (20), Varde (25), Haderslev (37), Kolding (38) og Esbjerg (43). Det glæder Michael Mathiesen, som er formand for Dansk Byggeri Sydjylland.

Kommuner og virksomheder har en fælles interesse i, at de lokale virksomheder er konkurrencedygtige. Michael Mathiesen, formand for Dansk Byggeri Sydjylland.

- Kommuner og virksomheder har en fælles interesse i, at de lokale virksomheder er konkurrencedygtige. Det er forudsætningen for vækst og arbejdspladser, som er grundlaget for, at kommunerne får råd til bedre skoler, plejecentre, veje og anden velfærd, der kommer alle borgere til gode, siger Michael Mathiesen.

Længere nede på listen ligger Sønderborg (nummer 55), Fredericia (57) og Fanø (73).