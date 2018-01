Tre tyve anholdt på vej væk fra indbrud

Tre unge mænd i alderen 18, 22 og 24 år anholdt efter indbrudsforsøg lørdag aften. De fremstilles i grundlovsforhør søndag.

På vej væk fra et indbrudsforsøg lørdag aften ved 21-tiden valgte tre unge mænd at køre den forkerte vej væk fra et indbrudsforsøg, hvis de ville slippe ustraffede fra deres gerning.

De kørte nemlig lige i favnen på politiet, der var kaldt ud til en villa på Fredstedvænget i Haderslev, efter flere alarmer var gået.

Politiet passerede en bil med tre personer, der svarede til signalementet af indbrudstyvene, og vendte om for at standse den.

- Vi anholdte tre mænd i alderen 18, 22 og 24 år. De er alle fra Haderslev og omegen og bliver søndag kl. 12.30 fremstillet i grundlovsforhør i Retten i Sønderborg, fortæller vagtchef Ivan Gohr Jensen, Syd- og Sønderjyllands Politi.

De tre mænd har tilbragt natten i Haderslev arresthus.

Efter anholdelsen ransagede politiet flere adresser i Haderslev, hvor de fandt tyvekoster fra flere indbrud. Lørdag fik de tre mænd intet med sig fra indbruddet, da de formentlig blev forstyrret og tog flugten.