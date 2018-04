Tre ugers asfaltarbejde vil spærre et spor på Lillebæltsbro

Vejdirektoratet har konstateret revner i asfalten på Den Ny Lillebæltsbro i vejbanen i retning mod Jylland. For at undgå at forværre skaderne er det nødvendigt at reparere asfalten straks.

Fredag den 20. april begynder tre ugers intensivt asfaltarbejde på Den Ny Lillebæltsbro. Vejdirektoratet har nemlig opdaget revner i asfalten i det østgående spor mod Jylland, som kræver reparation her og nu, skriver de i en pressemeddelelse. Da der samtidig er planlagt en renovering af Den Gamle Lillebæltsbro i maj, som indebærer op til tre måneders lukning af broen, har Vejdirektoratet besluttet at arbejde hele døgnet - også i weekender og på helligdage på Den Ny Lillebæltsbro, så asfaltarbejdet er afsluttet inden arbejdet på den Gamle Lillebæltsbro begynder. Asfaltreparationen betyder, at nødspor og højre spor i retning mod Jylland vil være spærret hele døgnet fra fredag den 20. april og fremefter, indtil arbejdet er afsluttet. Der vil desuden i en kort periode kun være én vognbane farbar over broen i retning mod Jylland om aftenen og natten.