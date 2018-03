Tre unge mistænkte for seriehærværk er løsladt igen

To 15-årige drenge og en 19-årig kvinde, er løsladt igen efter afhøring, hvor der faldt tilståelser om deres deltagelse i omfattende hærværk mod mere end 50 biler og bygninger i en række byer.

De to 15-årige drenge og en 19-årig kvinde sigtes for omfattende hærværk mod mere end 50 biler og bygninger i Aabenraa, Haderslev, Sønderborg og Fredericia.

De tre har under afhøringer i forskelligt omfang erkendt de faktiske omstændigheder, hvorefter de på grund af deres unge alder og øvrige forhold er løsladt og overgivet til de sociale myndigheders videre foranstaltninger. Efter TV SYDs oplysninger er der tale om danske unge med bopæl i Aabenraa og Rødekro.

- Når der er tale om unge på 15 år, så skal det videre forløb ske i socialt regi, når der ikke er tale om personer, der allerede har fået domme for tidligere kriminalitet, ligesom den 19-årige pige er løsladt, da hun ikke tidligere er straffet, siger politikommisær Jens Peter Rudbeck, til TV SYD. Han er leder af lokal efterforskning på Syd- og Sønderjyllands Politi, Områdecenter Syd i Sønderborg.

15-årig fornærmede politiet

Den ene 15-årig dreng er ud over hærværket også sigtet for fornærmelig opførsel over for en af de politifolk, der deltog i afhøringen af ham.

Syd og Sønderjyllands Politi har tidligere oplyst til TV SYD, at de tre anholdelser kun er første skridt i optrevlingen af, hvem der har været med på den omfattende hærværksturne med den 19-årige kvinde som chauffør, hvorfor der kan forventes i en række yderligere anholdelser i de kommende dage.