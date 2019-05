Se video: Tredje storkeunge har set dagens lys

Omkring klokken 14.30 klækkede det tredje æg i reden i Smedager.

Det første klækkede fredag, endnu et søndag, og nu er det tredje af fem æg klækket.

Ægget klækkede omkring klokken 14.30, og er kommet ungen helt ude af æggeskallen.

Jess Frederiksen, der er formand for Storkene.dk fortæller, at reden nu er ved at være fuld, og at dette storkeår ligner 2018.

- Storkene finder orme i store mængder ved kunstvandingen af markerne. Så de har fundet den gyldne "ormeåre". Nogle gange er de våde, når de kommer hjem. Det skyldes, at de bliver rislet over, når de går ved vandkanonen, siger Jess Frederiksen, formand for Storkene.dk

Følg med i ungernes liv, og hvornår de sidste æg klækker her.