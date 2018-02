Trekantbrand mangler frivillige: Vi hjælper samfundet

Lørdag havde Trekantbrand parkeret kommandovognen foran Kolding Storcenter for at hverve nye frivillige.

Info Hedemarken 16, 7200 Grindsted

Smedegade 10, 6000 Kolding

Norgesvej 1, 7100 Vejle Der er opstartsweekend den 17. og 18. marts i Beredskabscenter Gudsø. Her får man 12 timers førstehjælps kursus, informationer om elementær brandbekæmpelse, Trekantbrand og Beredskabsforbundet. Der afholdes informationsmøde den 7. februar på:Der er opstartsweekend den 17. og 18. marts i Beredskabscenter Gudsø. Her får man 12 timers førstehjælps kursus, informationer om elementær brandbekæmpelse, Trekantbrand og Beredskabsforbundet.

Trekantbrand søger frivillige. Frivillige førstehjælpere til koncerter eller arrangementer. Frivillige som kan servere mad for sultne brandmænd. Eller frivillige der kan tage ud, når stormen rammer, og træerne vælter.

Derfor havde Trekantbrand lørdag parkeret kommandovognen foran storcenteret i Kolding.

- De frivillige gør en indsats. Vi hjælper rigtig mange – både om dagen, aftenen og i weekenden. Og så er det en super god fritidsinteresse, siger beredskabsmester, Hans Christian Kjær i Trekandbrand.

Hans Christian Kjær har været frivillig siden 1982, og i dag er han med til at uddanne nye frivillige. Beredskabet sørger nemlig for, at de frivillig får den rigtige uddannelse.

- Vi søger mennesker som tør at gå til den, og som tør og gå frem og snakke med folk. Noget af det vigtigste er kontakten med borgere, når vi er ude, så vi ved, hvad behovet er, siger Hans Christian Kjær og tilføjer, at de har brug for både unge og ældre.

Trekantbrand mangler mellem 10 og 20 frivillige i, Billund, Vejle og Kolding Kommune.

Læs også Trekantbrand søger frivillige