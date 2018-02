Trekantbrand søger frivillige

I morgen vil Trekantbrand forsøge at hverve frivillige i Billund, Kolding og Vejle.

Så er det nu, at I har chancen for at gøre en forskel. I morgen hverver Trekantbrand nemlig nye frivillige i tre byer, Billund, Vejle og Kolding.

I Kolding bliver det ved storcentret, hvor kommandovognen kommer til at stå, der bliver førsthjælpsevent og forplejningsenheden uddeler smagsprøver.

Efterfølgende er der informationsaften den 7. februar og de frivillige, der melder sig, begynder med en introduktionsweekend d. 17. – 18. marts i Gudsø Beredskabscenter.

Der vil de frivillige få et 12-timers førstehjælpskursus, lære elementør brandbekæmpelse og høre mere generelt om Trekantbrand.