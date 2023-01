Hele familien Nikolajsen er på landsholdet i samme sportsgren

Idrætten har været en del af familien, siden den ældste datter kom til verden. Forældrene Lars og Charlotte ville gerne vise deres børn en masse forskellige sportsgrene, men det var ikke til at vælge imellem de forskellige aktiviteter.

- Derfor er det så fedt med triatlon, fordi det kombinerer de tre ting, vi synes, er det fedeste at lave, siger familiens ældste datter, 22-årige Nanette Nikolajsen.

Triatlon er en sportsgren, der er består af 3 elementer; svømning, cykling og løb i nævnt rækkefølge. Triatlon dækker over mange forskellige distancer eksempelvis ironman, der består af 3,8 kilometer svømning, 180 kilometer cykling samt 42,2 kilometer løb.

Træning i stedet for brætspil

Familien Nikolajsen træner sammen næsten hver dag, og det giver et helt særligt sammenhold.



- Det er jo en livsstil for os, vi gør det, fordi vi står op om morgenen og synes, det er sjovt, siger far i familien, Lars Nikolajsen.

- Jeg tror vi har et helt specielt forhold, fordi vi bruger så meget tid sammen og ikke mindst nyder at bruge så meget tid sammen, siger Nanette Nikolajsen.

- For os er træning noget, vi gør i stedet for at sætte os ind og spille brætspil eller sådan noget. Vi tager i stedet ud at cykle en tur eller løbe en tur, og så snakker vi der i stedet for, fortæller familiens yngste medlem, 17-årige Andreas Nikolajsen.