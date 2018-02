Tricktyve har lænset kvinde for 123.000 kroner

En tur i Netto kostede en 74-årig kvinde dyrt. Dankort-koden blev afluret af tricktyve, som også fik narret kortet fra kvinden og stjal 123.000 kroner.

En 74-årig kvinde købte lørdag ved middagstid ind i Netto i Bramming.

Hun kørte direkte hjem med indkøbene. Da hun ankommer til hjemmet, bliver hun i sin indkørsel mødt af en udenlandsk mand og kvinde, som spurgte om vej til Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg.

Vi er ret sikre på de to tricktyve har afluret kvindens pinkode i Netto, og så fulgt efter hende hjem, hvor de så lader som om, de ikke kan finde vej, og får lejlighed til i forviringen at stjæle kortet. Bjørn Pedersen, vagtchef, Syd- og Sønderjyllands Politi

- Kvinden er venlig og forsøger efter bedste evne at forklare de to udlændinge vejen til sygehuset, men det skulle hun nok ikke have gjort, siger Bjørn Pedersen, vagtchef, Syd- og Sønderjyllands Politi.

Søndag opdager kvinden nemlig, at visa/dankortet er væk, og der er hævet 123.000 kroner på kortet.

- Vi er ret sikre på, at de to tricktyve har afluret kvindens pinkode i Netto og så fulgt efter hende hjem, hvor de så har ladet som om, de ikke kunne finde vej. Her har de så i forviringen stjålet kortet, siger Bjørn Pedersen, og fortsætter:

- Vi kan kun opfordre til, at folk er meget mistroiske, når de få sådanne henvendelser fra udlændinge.