Tricktyve snyder ældre kvinder i deres hjem

Ældre kvinder i både Haderslev og Kolding har været udsat for falske hjemmeplejere.

En eller flere kvindelige tricktyve er formentligt på spil i Syd- og Sønderjylland. Lørdag gik det ud over en ældre kvinde i Haderslev, som fik stjålet 1700 kr. i kontanter fra sin lejlighed, og dagen før var det 78-årig kvinde i Vonsild ved Kolding, som antageligt blev forsøgt snydt.

I Haderslev stod en ældre dame med sin rollator foran sin lejlighed på Ny Erlevvej, da en kvinde kontaktede hende. Hun udgav sig antageligt for at være hjemmeplejer fra kommunen, og det lykkedes hende at komme indenfor i lejligheden.

Hvad der derefter skete, er uklart, men Syd- og Sønderjyllands Politi antager, at den falske hjemmehjælper har haft en allieret, for efter besøget konstaterede den ældre dame, at der var forsvundet 1700 kr. i kontanter fra hendes soveværelse.

Fredag kl. 18 henvendte tre kvinder sig på adressen hos en 78-årig kvinde på Hjarupvej i Vonsild ved Kolding. De sagde, de kom fra kommunen og skulle tjekke hendes kloak. Der er ifølge Sydøstjyllands Politi ikke konstateret tyveri i denne sag, men der er følgende signalemt af den ene kvinde:

15-20 år, 170 cm høj, spinkel, Hun bar sorte briller med tonede glas og et kraftigt stel. Hun var ikke etnisk dansker, og hun talte dansk med accent. Hun var iført en mørk dynejakke og en tophue med kvast.

Det er uvist, om nogle af kvinderne bar en hjemmeplejeruniform fra Kolding Kommune. Sådan en blev torsdag stjålet fra kommunen.

Læs også Hjemmeplejeuniform og ID-kort stjålet