Tricktyveri: - Sådan siger borgere om p-pladsregler

Kenneth Lund har sat sig for at hjælpe de mange borgere i Vejle, som ikke forstår parkeringsreglerne i Havneparken. Flere borgere kalder reglerne for "tricktyveri", da de både betaler p-billetter og får en bøde.

En parkeringsplads i Vejle er nu kommet på dagsordenen for både lokalpolitikere og erhvervsdrivende.

En gul streg og flere forskellige skilte er med til at skabe stor forvirring og ikke mindst mange bøder på 750 kroner fra parkeringsselskabet.

Vi oplever otte til ti gange hver dag på helt almindelige hverdage, at der bliver skrevet bøder ud, fordi folk ikke forstår reglerne på pladsen. Kenneth Lund, erhvervsdrivende, Vejle

Nu er det nok, mener Kenneth Lund, der har kontor lige ud til pladsen.

Hver dag ser han bilister, der fejlagtigt parkerer ulovligt på p-pladsen uden for hans kontor.

- Vi oplever otte til ti gange hver dag på helt almindelige hverdage, at der bliver skrevet bøder ud, fordi folk ikke forstår reglerne på pladsen, siger Kenneth Lund.

På den ene halvdel af parkeringspladsen skal bilister trække en billet, men man på den anden halvdel skal de stille deres p-skive.

En gul stribe adskiller p-reglerne i Havneparken i Vejle. Foto: Mark Bundgaard, TV SYD

Grænsen mellem de to forskellige systemer er delt op af en enkelt gul stribe, og et skilt med en betalingsautomat, som mange misforstår.

Det kan være svært at tyde p-skiltene i Havneparken i Vejle, så mange tager ofte fejl og får en bøde på 750 kroner. Foto: Mark Bundgaard, TV SYD

Kenneth Lund ser dagligt folk trække en billet, men kommer tilbage til en bøde, fordi de skulle have sat deres p-skive i stedet.

Vi oplever det som en slags tricktyveri, det var der en borger, der sagde i går, og det er dækkede. Johnny Beck, byrådsmedlem, Soc.dem, Vejle

Politiker vil lave p-regler om

Parkeringsområdet får nu også opmærksomhed fra lokalpolitikerne. De mange forskellige regler på pladsen og andre steder i byen er ikke holdbare, mener Johnny Beck, byrådsmedlem, Soc.dem, Vejle.

- Vi oplever det som en slags trickstyveri, det var der en borger, der sagde i går, og det er dækkede. Hvis man kører ind på en p-plads i Vejle, så er vi i den situation, at der er så mange forskellige regler, at det er lige før man får dårlige nerver. Folk siger, de hellere vil handle i andre byer, fordi de ikke vil ind i det parkeringshelvede.

Vi pifter ud af vinduet for at hjælpe folk

Kenneth Lund vil gerne hjælpe folk, og har sin egen lille private parkeringsservice.

Kenneth Lund hjælper folk, der ikke kan finde ud af p-reglerne i Havneparken. Foto: Mark Bundgaard, TV SYD

- Vi er simpelthen begyndt, når vi ser det, så råber vi eller pifter ud ad vinduet, at hør - nu koster det dig 750 kroner. Folk er overraskede og siger, det forstår de ikke, fordi, de har jo lige set. Arrg, så går det op for dem, at de havde heller ikke læst skiltet rigtigt.

Kenneth Lund synes, det er meget uretfærdigt folk får en bøde, når de har betalt for at parkere, men misforstået skiltningen:

- Jeg synes jo, at man signalerer, at man er i god tro og i bedste mening, når man går hen og trækker en billet, så signalerer man jo: Jeg vil gerne betale for at holde her. Så det er jo ikke fordi, at man forsøger at snylte.

TV SYD har været i kontakt med parkeringsselskabet Parkzone, der står for driften af begge områder af p-pladsen, men det er ikke lykkedes at få en udtalelse.