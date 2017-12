Trine har PTSD: Jeg oplever mit værste mareridt igen og igen

Trine blev mobbet. Hun blev udstillet. Hun blev ødelagt. Så ødelagt, at hun i dag har diagnosen PTSD. Den følger hende hver dag – også i hendes værste mareridt

Hun smiler, og hun er glad. Hun ligner mange andre piger på 19 år. Trine Hyldgaard fra Grindsted er som de fleste andre teenagepiger - og så alligevel langt fra.

Bag den smittende energi og det glade humør gemmer sig en konstant kamp med stress, angst, depression og traumer. En kamp, som omverdenen kan have svært ved at se og forstå. Hun kæmper hver dag med PTSD - Posttraumatisk stresslidelse.

- Man bliver så overvældende ked af det. Det går op for en, hvor alvorlige ens følelser kan være. Hvor ked af det man kan være, hvor bange man kan være og samtidig stresset. Alt sammen uden altid at forstå hvorfor, siger Trine.

Jeg er jo egentlig ikke kommet fysisk til skade, men det sætter sig som smerte i min krop, fordi jeg kan have det så dårligt. Trine Hyldgaard, Grindsted

Et liv i flashbacks

Da Trine var 16 år gammel blev hun offer for grov mobning. Hun blev udstillet, og hendes tillid og fortrolighed med en række venner blev misbrugt, så hun pludselig blev genstand for mange strittende pegefingre og grin i sin retning.

- Jeg lever mit liv i det her. Det kommer op i sådan nogle flashbacks, hvor jeg på en eller anden måde genoplever de ting, som er hændt mig. Jeg ser det igen og igen, og så er der en hel masse ting, der kan tricke mig.

En bestemt hårfarve, en bestemt bil eller duft eller en helt bestemt person. Det er ganske få ting, der skal til, før Trine kan man mærke i sin krop, at den er gal. Helt gal.

Hvad er PTSD? Posttraumatisk stresslidelse, eller PTSD (Posttraumatic Stress Disorder), er en psykisk lidelse, som kan optræde efter, man har været vidne til eller selv deltaget i livstruende hændelser såsom krigshandlinger, tortur, voldtægt, overfald, bilulykker, naturkatastrofer, brand, alvorlige ulykker, terroristangreb eller et røveri.

Kilde: Netdoktor.dk

- Så bliver jeg bange. Jeg får en masse negative tanker og får det enormt skidt igen, fordi jeg kan føle, at nu oplever jeg det igen. Det kan blusse op og blive større og større, og så er det enormt svært at trøste sig selv og falde til ro.

Hun bliver stresset, fortvivlet, bange og ked af det. Lige pludselig. Trine føler, at PTSD altid ’sidder’ i hendes krop. Hun kan mærke det ved smerter i maven eller følelsen af smerte i hjertet. En smerte, der ikke føles som noget andet.

- Det er svært at forklare, hvorfor det sidder i kroppen. Jeg er jo egentlig ikke kommet fysisk til skade, men det sætter sig som smerte i min krop, fordi jeg kan have det så dårligt. Jeg er rigtig ked af, at det har påvirket mit liv så meget.

Fra morgen til aften – og igen

Hun kan vågne om morgenen og genopleve det, hun har været udsat for. Hun kan ligge og være ved at falde i søvn og på ny genopleve hændelserne. I alle døgnets timer følger hendes traume hende.

- Forestil jer at vågne hver morgen og opleve den katastrofe, der ramt dig, igen. Og så bagefter stå op og smile og få noget ud af dagen. Det er hårdt, siger Trine.

- I mine drømme kan det påvirke mig. Selv når jeg sover, kan personer, der har gjort mig ondt, og nogle af de ting, der er sket, være med i mine mareridt om natten. Så PTSD følger mig 24 timer i døgnet.

Det er en brydekamp mellem den person, som Trine føler, hun er – og den person, som Trine kan blive, når fortiden igen og igen udspiller sig en film foran hende.

- Især det der med at jeg er så åben og udadvendt, og PTSD er så indelukket og indadvendt. Det kan være meget forvirrende for mig. Men det er PTSD’en, og det er ikke den, som jeg er, siger Trine.

Luft i hovedet

De psykiske lidelser fik Trine til at søge hjælp i det lokale rådgivningscenter Headspace, hvor hun anonymt kunne få en snak om sin angst, stress og depression. En beslutning, der har ændret på tingene for hende.

- Jeg havde søgt hjælp alle mulige andre steder, og det var ikke lykkedes at få nogen til at reagere på det. Men hos Headspace, der var døren bare åben. Det var her, jeg fik det bedre, siger Trine, der i dag selv er frivillig i centeret og forsøger at hjælpe andre med psykiske lidelser.

Hver dag står hun op og siger til selv, at det kan lykkes, og alt bliver bedre hver dag. Det mener hun også, at andre unge bør gøre; fortælle sig selv at alting bliver bedre, og at man ikke skal give op, heller ikke selvom traumerne følger dig konstant – også i dine værste mareridt.

Mit ønske er, at jeg bare kan få det godt. Bare enkelt gang om dagen. Trine Hyldgaard, Grindsted

- Mit ønske er, at jeg bare kan få det godt. Bare enkelt gang om dagen. Men jeg tror på, at jeg kan få det bedre. Jeg er en fighter, siger Trine.

Er du deprimeret, bange eller stresset? Så kan du læse mere om, hvordan du kan få hjælp her. Headspace har også flere lokalafdelinger i Syd- og Sønderjylland, hvor man anonymt kan møde op og få en snak.

Trines fortælling er én af fire fortællinger fra unge mennesker, der fortæller, hvordan det er at kæmpe med angst, selvmordstanker, depression, stress og ensomhed. Se alle fortællinger på YouTube her.