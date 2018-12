Trines kamp mod vægten og de andre.

Trine Fischer er nu begyndt at slå igen, når hun af vildt fremmede bliver skældt ud for at være for tyk.

Trine Fischer på 19 år og fra Hedensted har i mange af sine unge år kæmpet med en spiseforstyrrelse, en spiseforstyrrelse, der gør, at hun er i den store ende.

- Jeg har oplevet at unge mennesker, børn og fulde folk råber efter mig og kommenterer mit udseende,fortæller Trine Fischer.

Her før jul blev det for meget. En anden kvinde nedstirrede Trine og kom med nedsættende kommentarer, da de mødtes i Bilka. Så da Trine kom hjem satte hun sig til tasterne på Facebook for råbe at alle dem op, der voksen-mobber.

- Folk har det med at dømme på det, de ser. Men omme bag al det her er der et menneske, der har følelser og bliver ked af at få at vide, at man ikke hører til, at man er for fed, fortæller Trine.

Reaktionerne på hendes Facebook opslag har været 95 procent positive, og det glæder Trine.

- Jeg gør ikke det her for at få opmærksomhed, men for at hjælpe andre som mig.