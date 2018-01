Trods advarsler kører bilisterne stadig for stærkt ved skolerne

Tophastigheden var 80 km. i timen ved en skole i Haderslev.

Selv om torsdag er fjerde dag i træk, at politiet laver fartmålinger ved børnenes skoler, og selv om de har fortalt om det på forhånd, så bliver bilisterne tilsyneladende ved med at køre for stærkt der.

Torsdag snuppede politiet for hurtige bilister ved fire syd- og sønderjyske folkeskoler, da de gennemførte automatisk fartkontrol. Ved to skoler, Hellevad og Hammelev Skoler kørte alle efter forholdene, ingen bilister blev snuppet der.

Flest blev blitzet ved Brorsonskolen i Varde, hvor fartgrænsen er 50 km. i timen. 44 bilister blev blitzet, højeste hastighed blev målt til 79 km. i timen. To bilister fik et klip i kørekortet.

Ved Hjortebrohallen og -skolen i Haderslev blev en bilist snuppet med 80 km. i timen. På Aabenraavej i Sønderborg kørte 33 bilister for stærkt. Ved Høje Kolstrup Skole i Aabenraa blev seks bilister snuppet med for høj hastighed.

Ved Det Blå Gymnasium i Sønderborg blev 76 taget for at køre for hurtigt - 15 fik klip i kørekortet og to bilister kan se frem til en betinget frakendelse af kørekortet.