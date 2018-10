DM i græskar: Trods nederlag har Jørgen sejret

Jørgen Øllegaard Jensen vandt suverænt DM i græskar i 2017 med det største græskar, der nogensinde er set i Danmark. Nu er han slået af en sjællænder - men han har en lille andel i den nye rekord.

Jørgen Øllegaard Jensen fra Kvong ved Varde vandt DM i græskar i 2017 med et hjemmedyrket græskar på 485,4 kilo.

I dag blev den rekord slået af sjællænderen og debutanten Lasse Blach, som her til middag i Tivoli kunne præsentere et græskar på hele 589,4 kilo. Det er 104 kilo mere end Jørgens vindergræskar fra sidste år.

Vindergræskaret er dyrket af et frø fra mit græskar fra sidste år. Jørgen Øllegaard Jensen, Græskaravler, Kvong

- Vindergræskaret er dyrket på friland, og har groet i mit drivhus, som normalt er det bedste, når man vil dyrke kæmpegræskar. - Men sådan har det ikke været i år med den meget varme sommer, fortæller Jørgen Øllegaard Jensen lige efter konkurrencen lørdag formiddag i Tivoli til TV SYD.

En lille andel i sejren

Jørgen Øllegaard Jensen vidste godt på forhånd, at han ikke havde en chance for at vinde i år, da hans deltagende græskar kun vejer 248 kg. Alligevel glæder han sig over dagens resultat:

- Vindergræskaret er dyrket af et frø fra mit græskar fra sidste år, så jeg har en lille andel også i årets vindergræskar, siger Jørgen Øllegaard Jensen til TV SYD. - Faktisk er dette års tre største græskar lavet af frø fra mit vindergræskar, så jeg har god grund til også at være glad, siger han.

DM i græskar blev lørdag afholdt i Tivoli i København. 11 deltagere var med i årets konkurrence, og det er første gang, at der har været så mange med.

De 11 kæmpegræskar kan ses i Tivoli frem til og med den 4. november.

