Trods skattesænkning: Storkøbenhavn vil ikke sende penge til Jylland

Københavnere kræver flere penge fra den kommunale udligning. Samtidig har de en markant lavere skat end de jyske kommuner.

- Stop pengestrømmen til Jylland.

Sådan siger borgmestrene fra 34 storkøbenhavnske kommuner i en annonce, som siger fra over for den nuværende udligning.

I år afleverer de tilsammen 13,3 milliarder til de jyske kommuner. Men den storkøbenhavnske offensiv giver ikke overraskende et jysk modangreb.

De jyske kommuner peger blandt andet på, at det samlede beskatningsniveau i hovedstaden er markant lavere end i provinsen. Med andre ord kan hovedstaden ”bare” hæve skatten til provinsens niveau, hvis de mangler penge.

Sænker skatten

De 34 kommuner har en gennemsnitlig udskrivningsprocent på 25,2. Mens de 14 kommuner i TV SYD’s område ligger på 24,5 procent.

Over en tredjedel af de 34 hovedstadskommuner har sænket skatten i år eller sidste år, og dermed får de færre penge til serviceudgifter. Ingen af dem har sat skatten op.

I den samme periode har kun tre jyske kommuner sænket skatten. Det er Kolding, Horsens og Billund.

Forsvarer lav skat

Derfor har de jyske kommuner i det fælles netværk Bedre Balance peget på, at de utilfredse kommuner har lav skat. Selv om de kræver flere penge til service.

Men det giver mening for de storkøbenhavnske borgmestre. Blandt dem er Trine Græse (S), som er borgmester i Gladsaxe.

”Boligerne er dyre i hovedstadsområdet, så vi får en stor del af kommunens indtægter fra grundskylden. Hvis vi i stedet satsede på en høj personskat, så ville borgere med helt almindelige indtægter, sygeplejersker og politifolk, ikke have råd til at bo her i kommunen”, siger Trine Græse.