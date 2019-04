Trodsig koncertarrangør undgik lukning af foodtruck

Hverken repræsentanter fra kommunen eller politiet mødte lørdag aften op for at få fjernet foodtruck ved kulturstedet Realen på Fanø.

Der var optræk til uro på Fanø lørdag, da Realens kreative direktør Jeanett Exner valgte at trodse et forbud om at opstille et mobilt køkken foran spillestedet.

Men Jeanett Exner fortæller søndag til TV SYD, at alt forløb stille og roligt.

- Der skete ikke noget som helst, men jeg forventer da stadig, at der kommer en reaktion fra kommunen en af de kommende dage, fortæller den aktive koncertarrangør.

På grund af pladsmangel, i forbindelse med en koncert lørdag aften, havde Jeanett Exner spurgt Fanø Kommune, om det var ok at opstille et mobilt køkken. Men ifølge næstformand Kristine Kaas Krog sagde Fanøs Erhvervs- natur og teknikudvalg nej, fordi det er i strid med gældende regler for stadepladser.

Men det afslag valgte Jeanett Exner altså at trodse.

- Vi bliver jo nødt til at være lidt kreative, når nu kommunen ikke er det, siger hun søndag til TV SYD.

Og hvis der dukker en bøde op en af de kommende dage, fastholder Jeanett Exner, at hun nægter at betale.

- Jeg betaler ikke nogen bøde, jeg er klar til at gå i fængsel, hvis det bliver nødvendigt, siger hun.

Ny ejer på vej

Det er Fanø Kommune, der ejer den gamle skole, der i dag er lejet ud til den selvejende institution Fanø Kulturhjerte I/S, der driver stedet under navnet Realen.

Men ifølge Jeanett Exner er de tæt på at købe ejendommen af Fanø Kommune. Dermed kan de fremover bedre selv bestemme over området ved spillestedet.

- Vi er meget tæt på, at det hele falder på plads. Dermed kan vi gøre, hvad vi vil, siger Jeanett Exner.