Trofast træner er tilbage i Superligaen

Lars Lungi Sørensen vender tilbage som en del af træner-teamet omkring Esbjerg fBs superligahold efter fyringen af hollandske John Lammers.

Lars Lungi Sørensen, der er head of coaching i Esbjerg fB, vil indtil der er en permanent cheftræner på plads, assistere trænerteamet omkring Esbjergs Superligahold. Det oplyser klubben på sin hjemmeside.

Indtil der er fundet en permanent løsning til cheftræner-posten i Esbjerg fB, har Claus Nørgård det overordnede ansvar i de kommende kampe med transitions- og assistenttræner Lars Vind ved sin side.

Sportschef Jimmi Nagel Jacobsen glæder sig over, at Lars Lungi Sørensen, der var assistenttræner i forårssæsonen, har sagt ja til at hjælpe teamet omkring Superliga-holdet.

- Vi er glade for, at Lungi træder til og assisterer i den nuværende situation. Lungi kender spillerne fra seneste sæson, hvor han var en del af teamet, og han har værdifuld erfaring, som vi kan bruge frem mod de kommende opgaver, siger Jimmi Nagel Jacobsen.

Lungi vil, sideløbende med assistenttrænerrollen, fortsat varetage jobbet som head of coaching.

Lars Lungi Sørensen var cheftræner i Esbjerg fB klubben efter fyringen af Colin Todd, og indtil John Lammers blev ansat som permanent træner.

Bortset fra et kort ophold som ungdomstræner i Indien har Lars Lungi Sørensen trofast tjent Esbjerg fB som træner i mange roller gennem årene.

Læs også Esbjerg fB fyrer cheftræner - for tredje gang på ét år