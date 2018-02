Tulipdirektør: Brug for flere medarbejdere

Når Tulip fremover må levere til det kinesiske marked, kan det betyde mere travlhed på fabrikken i Vejle. Derfor bliver der brug for at udvide produktionen og ansætte flere medarbejdere.

Der er roligt i produktionen på Tulips fabrik i Vejle, men fremover bliver det måske også nødvendigt at produktionen kører i weekenden. Sådan lyder forhåbningen fra virksomhedens administrerende direktør, Kasper Lenbroch.

- Potentielt kan det betyde flere medarbejdere. Produktionen skal være åben i flere timer, og der skal mere gang i hjulene, siger han til TV SYD.

Det er en åbning til verdens største marked for grisekød, Kina, der nu giver nogle store muligheder for virksomheden.

- Det er fantastisk, det her, siger Kasper Lenbroch.

For Tulips fabrik i Vejle er blevet godkendt til at levere konserves til Kina. Et marked hvor der stilles store krav til kvalitet og fødevaresikkerhed. Derfor er det også et krav, at man har hårnet, kittel og maske på, når man befinder sig i produktionen.

- Vi har arbejdet med det her i mange år, og vi har kortlagt markedet i Kina, så vi ved, hvor vi skal sætte ind nu. Det bliver stort, forudser Kasper Lenbroch.

