Tunge toner giver tæt trafik

Bon Jovi giver kø og omkørsler på vejene omkring Sønderborg. Også den kollektive trafik bliver berørt.

I aften lægger "Slagmarken" scene til Sønderborgs største rockkoncert nogensinde. Amerikanske Bon Jovi indvier byens nye spillested med britiske Def Leppard som opvarmning. Det bliver tungt og intenst - og det gør trafikken også.

Der er nemlig solgt 25.000 billetter, og så mange har der aldrig før været til koncert i den alsiske hovedstad. Derfor skal bilisterne i og omkring Sønderborg indstille sig på omkørsler og forlænget rejsetid fra middagstid til ud på natten. Blandt andet spærres en del af rute 8 i vestlig retning - altså fra Als mod Jylland.

Rammer også buskørsel

Vejdirektoratet opfordrer derfor koncertgæster, passagerer til lufthavnen og andre trafikanter til at sætte ekstra tid af til deres køretur.

Både den kollektive trafik og privatbilismen bliver berørt. Søren Carlsen Kjemtrup, afdelingsleder i Vejdirektoratet.

- Det bliver en dag med ekstraordinære trafikale omstændigheder. Både den kollektive trafik og privatbilismen bliver berørt af omkørselsruter og trafikkøer. Vi kan dog hjælpe hinanden med at komme bedst muligt frem ved at følge Vejdirektoratets køreråd på dagen, siger afdelingsleder Søren Carlsen Kjemtrup fra Vejdirektoratet.

Nogle af busruterne i området bliver omlagt. Hvis du rejser med kollektiv trafik, er det en virkelig god idé at tjekke Rejseplanen og Sydtrafik.dk

Drop din gps

Vejdirektoratet råder bilisterne til at droppe gps'en og i stedet følge de gule koncertskilte i området.

Bilister kan holde sig orienteret ved at holde appen Trafikinfo åben, så den kan læse nyheder og akutte hændelser op.

Man kan også med fordel høre radio og få meldinger fra DR P4 Trafik, og mon ikke radioen i løbet af dagen spiller hits som "Livin' On A Prayer", "Keep The Faith" og "You Give Love A Bad Name"? Dem bliver der rigeligt med tid til at høre.

