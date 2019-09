Jelling vinder hæderpris: For tung til kufferten

Takket være et godt samarbejde vinder verdensarven i Jelling en ny pris.

Verdensarven i Jelling får snart et nyt monument til samlingen. En 25-30 kilo tung plade, der er lavet af kobber og elmetræ.

Den passede ikke helt ned i kufferten, da repræsentanter fra verdensarven i Jelling var i Stockholm forleden for at modtage den nye pris The Nordic World Heritage Award.

Så den massive pris kommer med pakkeposten om få dage, og selvom museumschefen ved Kongernes Jelling ikke kan skue til prisen allerede nu, så jubler han over den.

- Når nogen kommer og siger, at det, man gør, er rigtigt, så bliver man særligt stolt, siger Morten Theilmann-Jørgensen, der er museumschef ved Kongernes Jelling.

Samarbejde sikrer pris

I år var det første gang, at prisen blev uddelt, og den gives til personer eller organisationer, som gør et særligt arbejde for verdensarven i de nordiske lande.

Verdensarven i Jelling vinder for det stærke samarbejde, der er lokalt for at få den til at fungere, og ifølge Vejles borgmester, så er der en god grund til, at så mange støtter op om verdensarven.

- Der er en bevidsthed om, at verdensarven i Jelling har så stor national betydning. Det er den første kongeby, og der er sket så mange banebrydende ting dér, siger Vejles borgmester, Jens Ejner Christensen (V).

En del af verdensarven i Jelling set fra oven. Foto: Finn Byrum

Chef håber ikke at skulle sende tung pris videre

Vejles borgmester er meget stolt over, at Jelling er gået med den nyuddelte pris, og han mener, at den er fuldt fortjent.

- Det er fantastisk flot, og med 220.000 besøgende om året er det en af vores største turistattraktioner. Så jeg er bare rigtig glad, siger Jens Ejner Christensen.

Prisuddelingen foregik i tirsdags på rådhuset i Stockholm, og fra nu af skal prisen The Nordic Heritage Award uddeles hvert år.

Det betyder, at vandreprisen skal sendes videre næste år, men på grund af prisens vægt på 25-30 kilo så håber museumschefen ved Kongernes Jelling, at de får lov til at beholde prisen næste år.

- Så skal vi ikke stå for at sende prisen afsted igen, siger Morten Theilmann-Jørgensen med et underliggende smil og fortsætter:

- Selvfølgelig håber jeg da, at vi kan sende prisen videre til nogen, der fortjener det, siger Morten Theilmann-Jørgensen.

