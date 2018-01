Turister vilde med sydjyske forlystelser

5800 feriegæster kan ikke tage fejl. Givskud Zoo, Tirpitz Museum og Legoland er de bedste attraktioner indenfor deres område i Danmark.

Det er de to sommerhusudlejningsfirmaer, Dan Center og Danland, der har spurgt deres gæster om, hvilke attraktioner i Danmark, der er bedst.

Undersøgelsen blev gennemført i november og december sidste år, og 5800 har svaret. Gæsterne skulle give karakteren 1 - 5 indenfor 8 kategorier.

Vi er meget stolte og beærede. Det er fantastisk! Mette Bjerrum Jensen, Museumsinspektør, Tirpitz

I kategorien Bedste dyrepark og Zoo blev Givskud Zoo vinder.

I Bedste forlystelsespark løb Legoland med sejren og i kategorien Beste temamuseum blev det det nye Tirpitz Museum, der vandt.

- Vi er meget stolte og beærede. En ting er, at vi får arkitekturpriser for byggeriet, men at publikum også er glade for os, efter at vi kun har været i gang et halvt år, det er fuldstændig fantastisk, siger Mette Bjerrum Nielsen, Museumsinspektør, Tirpitz.

Også i GIvskud er der glæde.

- Det er da fantastisk, især fordi der er så mange, der har svaret. 5800 er rigtigt mange besvarelser, siger Richard Østerballe, direktør, Givskud Zoo til TVSYD.