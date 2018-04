Turisterne sætter atter rekord på Juelsminde-halvøen

Danske campister og tyske feriehuslejere sørgede for et overnatnings-boom på 33.000 flere end året før på Juelsminde-halvøen. Det er en fremgang på 10 procent - og højere end landsgennemsnittet.

Det blev i alt til 371.704 overnatninger i Hedensted Kommune – en vækst på 33.061 i forhold til året før. Heraf tegner feriehusene sig for de 188.358 og en vækst på 21.000.

Feriehusene er dermed den mest søgte ferieform, mens campingpladserne med 106.731 overnatninger også oplevede stor tilstrømning af især danske campister.

Stort set alle feriehuse var udlejet i højsæsonen, og det var stærkt medvirkende til, at antallet af overnattende turister satte rekord i 2017.

Væksten i overnatninger i Hedensted Kommune blev væsentlig højere end i regionen og på landsplan.

- Generelt ligger vi super godt i forhold til både region og på landsplan. Feriehusene bærer endnu engang en stor del af vores vækst, og derfor er det så vigtigt, at vi får øget kapaciteten. En indsats, som vi arbejder på i samarbejde med vores udlejningsbureauer. Og så håber vi selvfølgelig på, at staten vil se velvilligt på vores ansøgning om at få udlagt ekstra sommerhusområder i kommunen, siger turistchef Rikke Friis-Nielsen i en pressemeddelelse.

Antallet af hollandske og tyske turister, der valgte at overnatte i Hedensted Kommune, steg med henholdsvis 18 og 17 procent, mens antallet af norske turister til gengæld faldt med knap 12 procent.