Turistkommune vil skabe gode rammer for kinesere

To kommuner Syd- og Sønderjylland er blandt dem, hvor turisterne lægger flest penge i hele landet. Fokus bliver kastet efter de kinesiske turister.

Givskud Zoo, Kongernes Jelling og Vejle Fjord er blandt nogle af de steder, som turisterne kan besøge i Vejle Kommune. Faktisk er Vejle helt i top, når det kommer til turister. Kommunen er nemlig på en 6. plads over danske kommuner, hvor turisterne lægger flest penge.

Men det stopper ikke her. I januar havde Visit Vejle inviteret kommunens erhvervsliv til kursus med fokus på at pleje de kinesiske turister, som man forudser, der kommer en bølge af.

Café Sejd i Jelling var blandt deltagerne ved kurset. Her har man blandt andet sat QR-koder op på hylderne med informationer på kinesisk. Noget som man ved, at kineserne er glade for.

- Vi lærte nogle ting, vi ikke vidste i forvejen i forhold til kinesiske turister. Der er nogle faldgruber, man skal passe på, for eksempel skal man ikke servere te i poser eller noget med lakrids i, fordi det er et lægemiddel i Kina, siger Bjarne Taudal, der er medejer af Café Sejd.

Caféen arbejder også med at indfører kinesiske betalingsapps og lave brochure på kinesisk.

Det er en kæmpe forretning

Lige nu er der ikke mange kinesiske turister i Vejle. Men det forsøger Visit Vejle at lave om på via projektet ’Kinerserne Kommer’, som blev sat i søen i sommeren 2017. Der er specielt én ting, der gør det attraktivt at skabe gode rammer for kinesiske turister, de er nemlig meget købestærke.

- De bruger fire gange så mange penge i døgnet som en almindelig europæisk tourist og 12 gange så meget i butikkerne, som tyskerne gør, siger projektleder i ’Kinerserne Kommer’, Maria Sommer, til TV SYD.

Varde Kommune er den anden kommune i Syd- Sønderjylland, der er med på listen over kommuner, hvor turister bruger flest penge, se hele listen herunder.