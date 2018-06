Tusinde af gæster går efter sjældne planter

Plantemarked i Geografisk Have er en gammel tradition med gæster fra ind- og udland

Folk med grønne fingre myldrede i dag ind i Geografisk Have i Kolding. Her bød den snart 100 år gamle have på sit årlige marked, som blandt andet byder på sjældne planter. Det plejer at tiltrække 4.000 til 6.000 gæster, og interessen er også stor i år.

- Der er så mange stadeholdere med planter, som rigtigt mange gæster er interesserede i at købe. Vi har stadeholdere helt fra Holland, Polen og Belgien. Markedet er kendt i vores nabolande, og der er også gæster fra andre lande, siger Lene Holm, som er leder af Geografisk Have.

Private og professionelle plantefolk

Besøgstallet er endnu ikke gjort op, men markedet har udviklet sig til en af landets største attraktioner for havefolk. Her står professionelle og private stadeholdere klar med deres planter.

- Det er en fantastisk oplevelse at være her, og samtidig får man oplevelser med hjem, når man har købt planter, siger Lene Holm.

Siden 1925

Ideen til Geografisk Have blev plantet i 1925 af gartneren Aksel Olsen, som indførte stauder fra mange dele af verden. Der har været plantemarked i de seneste 20 år.