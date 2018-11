Tusinder af boliger på havnene: Lasse er vild med havudsigten

Mere end tusinde lejligheder er allerede bygget i de østjyske havne. Yderligere over 3.000 er på vej i Horsens, Vejle, Fredericia og Kolding.

Der er de seneste år blevet mindre og mindre kajplads på havnene i næsten alle havnebyer i Trekantområdet. Senest meldte et enigt byråd i Kolding ud, at byens 175 år gamle erhvervshavn skal lukke, og i Vejle vil politikerne lukke Nordkajen på Vejle Havn for at skabe plads til endnu flere boliger med havudsigt.

Jeg synes, kombinationen af liv og havluft og sæsonens farver på skoven herovre bagved er en rigtig fin kombination. Lasse Sørensen, direktør, Vejle

34-årige Lasse Sørensen er en af de vejlensere, der har valgt at bosætte sig på havnen med udsigt til fjorden og lystbådehavnen.

- Jeg synes, kombinationen af liv og havluft og sæsonens farver på skoven herovre bagved er en rigtig fin kombination, fortæller han, da TV SYD er på besøg i hans tre-værelses lejlighed på femte sal på Havneøen.

Han flyttede ind i sin nye lejlighed på Havneøen for tre uger siden. Selvom han mangler at få de sidste ting på plads, er han godt tilfreds med sin nye bolig på havnen.

Lasse Sørensen viser udsigten fra sin nye lejlighed påVejle Havn. Foto: Pia Thordsen, TV SYD

Lasse nyder atmosfæren på havnen og den korte afstand til centrum af Vejle.

- Her på havnen er man en lille smule på afstand af gadelarm og trafikstøj. Man har stadig luft omkring sig og kan let komme til byens faciliteter, siger Lasse, der faktisk kommer i lidt af en feriestemning til daglig.

- Der er mennesker, der sejler i lystbåde eller kajak eller dyrker yoga ovre på restaurantens tag ved siden af, og det synes jeg giver en rigtig fin og afslappet atmosfære, mener han.

Tusinder af boliger på vej

I Vejle er der de seneste år skudt 473 boliger op langs vandet og yderligere 85 er på vej.

Lidt længere nordpå i Horsens er der allerede bygget 100 lejligheder, og der er planer om i alt 1.500-2.000 boliger på nordsiden af den gamle havn.

I Fredericia er der skudt 345 boliger op, og 855 er på vej, så man ender på 1.200.

I alt er der bygget 1.318 boliger i de tre havneområder tilsammen, og mindst 3.000 flere er allerede planlagt.

I Kolding ved man foreløbigt kun, at Marina Syd ved lystbådehavnen skal indeholde 400 boliger.

Desuden er der udsigt til endnu flere lejligheder de kommende år, når man ser på Nordkajen i Vejle Havn samt hele Kolding Havn, der overgår fra industri til boligområder.

Ejendomsmægler Jesper Guldmann fra Home mener, at alle lejligheder i Vejle kan sælges. Foto: Pia Thordsen, TV SYD

Mægler: Brug for flere lejligheder

Nogle spørger måske sig selv, om der virkelig er kunder til alle de luksusboliger ved vandet. Foreløbigt synes svaret at være ja, hvis man spørger ejendomsmægler Jesper Guldmann fra Home i Vejle.

Om tre år tror han, der stadig er basis for at sælge endnu flere lejligheder på havnen i byen.

- Med en befolkningstilvækst på ca. 1.000 om året får vi brug for flere boliger i Vejle, forudser han.

Det er fortrinsvis mennesker fra kommunen, som køber lejlighederne.

- Det er primært folk fra Vejle-områderne i Mølholm og Bredballe, der har valgt at købe liebhaverlejligheder herinde, fortæller Jesper Guldmann, der understreger vigtigheden af, at de nye lejligheder ligger på havnen.

- Den billigste lejlighed koster 4,5 millioner kroner, og den dyreste koster 16 millioner kroner, så vi skal have den bedste af den bedste beliggenhed for at komme derop i det prisleje, siger han.

Lasse Sørensen har altaner mod både øst og vest, hvor der er sol om morgenen og igen om aftenen. Til den nette sum af 6,2 millioner kroner.

Herunder er en oversigt over de fire havne i Horsens, Vejle, Kolding og Fredericia:

Horsens Havn:

Grundlagt: 1737 (281 år gammel)

Boliger: Når havnen er udbygget om nogle år, vil der være 1.500-2.000 nye boliger. Der er allerede opført 100 lejligheder nu, mens 400 er under opførsel.

I 2010 vedtog Horsens Byråd en masterplan for omdannelsen af Horsens Nordhavn og Gl. Havn.

Efter planen skal der desuden bygges et 20 etager højt tårn, som kan stå som et vartegn på havnen.

Vejle Havn:

Grundlagt: 1826 (192 år gammel)

Boliger: I alt ca. 560 lejligheder. Der er over de seneste år bygget ca. 430 lejligheder på områderne ved lystbådehavnen med Bølgen (100 lejligheder) Kanaltårnene (88), Kanalfronten (111) og Havnebo (119). Endnu knap 140 lejligheder bygges af Kirk Kapital på Havneøen, hvor de første fire af ni tårne (55) er færdige.

Byrådet vedtog for nylig en plan om et nyt byområde på nordkajen fra 2030.

Det er meningen, at virksomhederne på sydsiden af havnen får lov at fortsætte på normal vis. Samtidig får alle de berørte virksomheder på nordkajen tilbud om at flytte over på sydsiden.

Fredericia Havn:

Grundlagt: 1808 (210 år gammel)

Boliger: I Kanalbyen Fredericia skal der med tiden opføres 1.200 boliger og 2.800 arbejdspladser. Allerede nu er der opført 53 boliger, 134 er under opførelse, mens 158 sættes i gang næste år. I alt 345 boliger.

Kanalbyen er et byudviklingsprojekt på noget af den gamle industrihavn, hvor engang svovlsyrefabrikken Kemira og Fredericia Skibsværft lå.

Kanalbyen udvikles i fem etaper over de næste 20-25 år.

Kolding Havn: