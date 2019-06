Vær opmærksom: Tusindvis af cykelryttere indtager vejene

På lørdag deltager 5.700 cykelrytter i DGI Hærvejsløbet 2019. Det betyder trafik og trængsel på vejen op gennem Jylland. Arrangørerne håber, at bilisterne derfor vil lette foden lidt fra speederen.

Har du planlagt en køretur i nærheden af Hærvejen på lørdag, skal du give vejen og omgivelserne lidt ekstra opmærksomhed. Den dag - den 29. juni, finder 5.700 mennesker cyklen frem og deltager i DGI Hærvejsløbet, så på landevejene op gennem Jylland bliver der lidt mere trængsel. Derfor håber arrangørerne, at bilisterne vil udvise ekstra forsigtighed, når de sætter sig ind i bilen og bevæger sig ud på vejene.

Det er rigtig mange cyklister, og på de små veje kan de resultere i nogle farliger situationer, hvis ikke alle viser hensyn. Magnis Korsgaard Nielsen, løbsleder, DGI Hærvejsløbet

- Det er rigtig mange cyklister på, og på de små veje kan det resultere i nogle farliger situationer, hvis ikke alle viser hensyn, siger Magnis Korsgaard Nielsen, der er løbsleder for DGI Hærvejsløbet.

Det er syvende gang løbet afholdes, og man kan deltage som landevejsrytter eller på mountainbike. Førstnævnte følger de mindre landeveje tæt på Hærvejen, mens sidstnævnte bruger mark- og skovveje. Rytterne starter ni forskellige steder blandt andet i Flensborg og Vejen, hvor henholdsvis 550 og 810 deltagere starter. Alle cykelrytterne ender i Viborg, hvor de krydser målstregen.

Løbsleder: Det gælder selvfølgelig begge veje

Løbsleder Magnus Korsgaard Nielsen forventer dog ikke, at det kun er bilisterne, der skal tage hensyn. Cyklisterne har modtaget besked om, at de også skal vise hensyn og følge færdselsreglerne. Han ønsker ikke, at vejene bliver blokeret af de tusindvis af cykelryttere. Skulle det ske, at man som bilist bliver fanget bag en gruppe, håber han dog på tålmodighed.

- Vi opfordrer til først at overhale ved gode oversigtsforhold. En stor gruppe cyklister kan snyde lidt, når man skal vurdere, hvor lang tid og hvor meget plads man skal bruge til en overhaling, siger løbslederen.

I boksen nedenfor kan du trykke på linket og se alle ni ruter, cykelmotionisterne følger.