Tusindvis så køerne danse

Søndag blev øko-køerne sluppet ud på græs, mens børnefamilier og tilskuere fulgte med på sidelinjen for at opleve økologien, landet – og selvfølgelig springende og dansende køer i hundredvis.

Mere end 50 gårde landet over slog i dag dørene op for nysgerrige og interesserede publikummer, der ville se øko-køerne komme på græs.

Sidste år deltog mere end 200.000 danskere, der ville se køerne danse foråret frem for alvor. I år havde rigtig mange også fundet vej til Debelgaard i Lindknud, som første gang deltog i dagen tilbage i 2014. Siden dengang er der år for år kun kommet flere gæster til.

Én af dem var unge Mathilde Markussen, der sammen med familien havde valgt at bruge søndagen på at snuse landbrug, økologi og springende køer.

Der skal mere end hundredvis af store køer til at gøre Mathilde Markussen bange Foto: Erling Schultz, TV SYD

- Det er vildt sjovt at være herude. Vi har været herude før, og der var det også rigtig sjovt, siger Mathilde Markussen.

Debelgaard drives af sønnen Christian og faren Arne, der har omlagt gården til økologi i 1997, fordi de gerne ville passe på grundvandet. Nu har de et landbrug med mere end 400 økologiske køer og åbner glædeligt stalddørene på denne dag. Og selvom det for nogen børn kan virke skræmmende, når 400 store køer bliver sluppet løs, så skræmmer det ikke Mathilde Markussen.

- Nej, de er faktisk ret søde, synes jeg. Det var sjovt at se køerne så tæt på, siger Mathilde Markussen.

Økodagens historie og baggrund: Den første Økodag blev afholdt i 2005 med 10.000 gæster. Siden da har mere end 1.200.000 besøgt gårdene for at være med til at lukke de økologiske køer ud på frisk græs. Økologisk Landsforening er tovholder på Økodag, og tilrettelæggelsen foregå i tæt samarbejde med de økologiske landmænd og de økologiske mejerier Thise, Naturmælk, Øllingegaard, Them, Arla, Hansens Mejeri, Løgismose og Gläserne Meierei. Kilde: økodag.dk Se mere

Mulighed for at opleve landet

Signe Nørskov Nissen havde også taget familien med på en søndagstur for at give sine børn en oplevelse.

- Vi har været her flere gange, og vi synes, at det er spændende at komme ud og se de her køer, som kommer ud på marken, siger Signe Nørskov Nissen.

Det hele drejede sig heller ikke kun om køerne. For allerede kl. 10 åbnede gården, og der kunne de besøgende smage på økologiske mælk, ost og yoghurt og klappe kalvene.

Signe Nørskov Nissen sammen med familien. Sønnen ser lidt mut ud, men han ville også helst se på traktorerne. Foto: Erling Schultz, TV SYD

Vi bor i byen, og så er det en mulighed for at komme ud og se landet, køer, en gård og traktorer Signe Nørskov Nissen, lærer

I 2013 opførte de på Debelgaard en ny, stor højteknologisk stald med fem malkerobotter, og her var der rig mulighed for at se robotterne – og måske lære noget nyt. En af børnene, som TV SYD talte med, fortalte, at hun var blevet overrasket over, hvor meget 30.000 liter mælk fylder.

Det er netop en af fordelene ved at bruge søndagen på landet, mener Signe Nørskov Nissen. Børnene ser noget, som de måske ikke ser til hverdag.

- Det er en god mulighed for at have børnene med. Vi bor i byen, og så er det en mulighed for at komme ud og se landet, køer, en gård og traktorer, siger Signe Nørskov Nissen

Køerne nød godt af at være kommet på græs Foto: Erling Schultz, TV SYD